Правительство не поддержало возвращение графы о национальности в паспорт

Идея о возвращении графы "национальность" в отечественный паспорт не нашла поддержки в правительстве, сообщил 29 мая ТАСС. Информацию об этом агентство почерпнуло из ответов кабмина на вопросы депутатов Госдумы.

В документе говорится о том, что российское гражданство "является единым и равным независимо от оснований его приобретения", а законы в этой сфере не могут содержать каких-либо ограничений по признакам социальной, расовой, национальной или другой принадлежности.

"С учетом этого национальность не может иметь юридического значения для статуса лица как гражданина Российской Федерации", — резюмировали в кабмине.

В целом российский паспорт содержит "исчерпывающий перечень сведений" о гражданине, полагают в правительстве. Там также уточнили, что запись о национальности не относится к числу значимых сведений, способствующих идентификации человека.

Графа о национальности гражданина имелась в паспорте СССР. В 1990-е годы ее убрали, позже национальность разрешили указывать в добровольном порядке. Сейчас она отсутствует в анкетах и других документах учета, не предусмотрена она и в новом паспорте.

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