ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:35

Правительство не поддержало возвращение графы о национальности в паспорт

фото ЗакС политика Правительство не поддержало возвращение графы о национальности в паспорт

Идея о возвращении графы "национальность" в отечественный паспорт не нашла поддержки в правительстве, сообщил 29 мая ТАСС. Информацию об этом агентство почерпнуло из ответов кабмина на вопросы депутатов Госдумы.

В документе говорится о том, что российское гражданство "является единым и равным независимо от оснований его приобретения", а законы в этой сфере не могут содержать каких-либо ограничений по признакам социальной, расовой, национальной или другой принадлежности.

"С учетом этого национальность не может иметь юридического значения для статуса лица как гражданина Российской Федерации", — резюмировали в кабмине.

В целом российский паспорт содержит "исчерпывающий перечень сведений" о гражданине, полагают в правительстве. Там также уточнили, что запись о национальности не относится к числу значимых сведений, способствующих идентификации человека.

Графа о национальности гражданина имелась в паспорте СССР. В 1990-е годы ее убрали, позже национальность разрешили указывать в добровольном порядке. Сейчас она отсутствует в анкетах и других документах учета, не предусмотрена она и в новом паспорте.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости29 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама