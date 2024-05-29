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Новости 15:12

Петербургская полиция изучает ДТП с переревернувшимся в районе дамбы тягачом

фото ЗакС политика Петербургская полиция изучает ДТП с переревернувшимся в районе дамбы тягачом

В Петербурге утром 29 мая столкнулись два грузовика, в результате чего один из них перевернулся. Происшествием заинтересовалась полиция.

Как сообщает ГУ МВД по региону, авария случилась в районе дамбы, соединяющей Кронштадт и Ломоносов. Водитель Isuzu не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение, задев тягач, который перевозил песок. В результате у последнего оторвалась кабина, машина завалилась на бок, а песок рассыпался.

Обоих водителей увезли для оказания медицинской помощи в состоянии средней степени тяжести. Пробка в обе стороны в утренние часы растянулась на два километра. Полицейские проверяют обстоятельства аварии.

Фото: ЗАКС.Ру


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