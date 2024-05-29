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Новости 16:12

СК заинтересовался смертью двоих несовершеннолетних студентов в Петербурге

фото ЗакС политика СК заинтересовался смертью двоих несовершеннолетних студентов в Петербурге

На севере Петербурга, в квартире одного из домов по улице Софьи Ковалевской во вторник обнаружили бездыханные тела двоих несовершеннолетних. Управление СК по региону сообщило о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК).

Как сообщает ведомство, накануне была констатирована смерть студентки 1-го курса и студента 2-го курса неназванного лицея. Предположительно учащиеся отравились неким неустановленным веществом.

Следователи продолжают собирать информацию, касающуюся обстоятельств происшествия.

Фото: ЗАКС.Ру


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