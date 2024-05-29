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Новости 16:40

Москалькова: Обмены пленными с Украиной приостановлены

фото ЗакС политика Москалькова: Обмены пленными с Украиной приостановлены

Омбудсмен Татьяна Москалькова, с 2022 года занимающаяся обменом пленными между РФ и Украиной, объявила о приостановке этой практики.

"К сожалению, несколько месяцев из-за Украины, которая постоянно выставляет новые надуманные требования, обмены приостановлены", - приводит ее реплику РИА Новости.

За тех, кого удалось вызволить ранее, правозащитница поблагодарила Минобороны. По словам Москальковой, российские пленные испытывают волнение и напряжение.

В последний раз Москва и Киев проводили обмен военнопленными в начале февраля. Он состоялся по схеме "сто на сто".

Фото: ЗАКС.Ру


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