Москалькова: Обмены пленными с Украиной приостановлены

Омбудсмен Татьяна Москалькова, с 2022 года занимающаяся обменом пленными между РФ и Украиной, объявила о приостановке этой практики.

"К сожалению, несколько месяцев из-за Украины, которая постоянно выставляет новые надуманные требования, обмены приостановлены", - приводит ее реплику РИА Новости.

За тех, кого удалось вызволить ранее, правозащитница поблагодарила Минобороны. По словам Москальковой, российские пленные испытывают волнение и напряжение.

В последний раз Москва и Киев проводили обмен военнопленными в начале февраля. Он состоялся по схеме "сто на сто".

Фото: ЗАКС.Ру