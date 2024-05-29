Драка молодежи у метро "Пионерская" может превратиться в уголовное дело

Потасовка троих молодых людей, на которую пожаловались в полицию накануне вечером в Приморском районе Петербурга, может стать основанием для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Услышав о драке напротив станции метро "Пионерская", правоохранители приехали на место происшествия. Однако к этому моменту общественный порядок уже не нарушался.

Предполагаемых участников стычки задержали на станции метро. Всем им от 18 до 19 лет. Всех троих доставили в участок. По версии полицейских, в ходе конфликта один из молодых людей распылил в сторону сверстника содержимое перцового баллончика.

Фото: ЗАКС.Ру