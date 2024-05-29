Петербургское УФАС добилось штрафа для энергетической компании "Возрождение"

Суды двух инстанций поддержали позицию петербургского УФАС в его споре с энергетической компанией "Возрождение". Наложенный на ООО штраф признали законным.

Протокол на компанию составили по статье о нарушении правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения (ч. 1 ст. 9.21 КоАП). Этому предшествовала жалоба на то, что "Возрождение" мешает перетоку электроэнергии и отключила систему электроснабжения на одном из объектов.

Заявитель указал, что из-за описанных выше действий ему пришлось заказывать новое технологическое присоединение. Помимо этих расходов, он вынужденно потратился на работу дизельного генератора.

Точная сумма штрафа УФАС не называет. Согласно КоАП, она должна была составить от 100 до 500 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру