Прокуратура потребовала привести в порядок особняк Полежаева в центре Петербурга

Состояние особняка Н.М. Полежаева вызвало нарекания со стороны петербургской прокуратуры. Речь идет о здании-памятнике на углу Новгородской улицы и проспекта Бакунина, в котором сегодня расположена школа-интернат "Формула успеха".

Надзорный орган установил, что пользователь исторического дома нарушает законодательство об охране памятников. Ему направили прокурорское представление о необходимости устранить недоработки.

Особняк купца Полежаева был построен по второй половине 1870-х годов по проекту немецкого архитектора Фердинанда Миллера.

фото: Nipnip, Citywalls.ru