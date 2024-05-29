Петербуржец отсудил у Минфина компенсацию за незаконное уголовное преследование

Петроградский районный суд частично удовлетворил иск петербуржца, который подвергся уголовному преследованию по ошибке. Калыс Иманбеков требовал выплатить ему 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако, как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, с Минфина взыскали только 200 тысяч рублей.

Дело против Иманбекова завели весной 2018 года по статьям о нападении на представителя власти (ст. 318 УК) и оскорблении его же (ст. 319 УК). Два года он провел под подпиской о невыезде, испытывая, как сказано в иске, нравственные страдания и боясь быть осужденным. Дело закрыли летом 2020-го за отсутствием состава преступления. За петербуржцем признали право на реабилитацию.

На заседании представитель Минфина возражал бывшему фигуранту, отмечая, что никаких доказательств перенесенных страданий тот не представил.

Фото: ЗАКС.Ру