Запрещающие езду на электросамокатах знаки могут появиться в пяти районах Петербурга

Петербургский комитет по транспорту направил в УГИБДД запрос, которй касается возможности установки дорожных знаков, запрещающих передвижение на электросамокатах и иных средствах индивидуальной мобильности в пяти районах города. Это Центральный, Адмиралтейский, Петроградский, Василеостровский и Приморский районы, передает пресс-служба комитета.

Чиновники хотят ограничить или полностью запретить езду на СИМ там, где ширина тротуаров не превышает трех метров. Кроме того, контроль за использованием СИМ хотят добавить к полномочиям исполнительной власти.

На сегодняшний день знаки, запрещающие передвижение на электросамокатах, установлены на Дворцовой и Адмиралтейской набережной.

Заседание в Смольном 29 мая было отчасти посвящено проблеме безопасности на дорогах. На нем было упомянуто, что за прошлый год любители электросамокатов получили свыше трех миллионов предупреждений за нарушение правил езды и парковки. Число штрафов за некорректное пользование СИМ составило около 10 тысяч.

Фото: ЗАКС.Ру