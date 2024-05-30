В Петербурге потребуется девять лет, чтобы накопить на квартиру

Чтобы накопить на покупку вторичного жилья, жителю Петербурга потребуется откладывать деньги в течение почти девяти лет, сообщило 30 мая РИА Новости со ссылкой на "Мир квартир". Эксперты отметили, что жилье стало доступнее, чем годом ранее.

Самое доступное вторичное жилье находится в Мурманской и Магаданской областях, где накопить на покупку квартиры можно менее чем за четыре года. Четыре-пять лет потребуется копить на квартиру жителям Чукотки, Коми, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского АО, Сахалинской и Тюменской областей, а также Еврейской автономной области.

В Москве на покупку вторичного жилья придется копить чуть более 10 лет, в Петербурге — немногим менее девяти лет.

"Год назад исследование показывало, что средний россиянин должен откладывать на полгода дольше. Это значит, что рост зарплат все-таки немного обгоняет рост цен на "вторичку" и квартиры становятся доступнее", — рассказал гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко информагентству. В частности, по его словам, в Петербурге срок накопления суммы на жилье уменьшился "почти на два года".

В среднем по России срок накопления на покупку вторичного жилья составляет почти шесть лет.

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