Полиция задержала подозреваемого в поджоге заведения на Рубинштейна

Сотрудники полиции задержали днем 29 мая подозреваемого в поджоге стриптиз-клуба R2 на улице Рубинштейна, сообщили в ГУ МВД по региону. Помещение в центре Петербурга горело двумя днями ранее.

Днем 27 мая в двухэтажной пристройке к жилому зданию выгорели 14 квадратных метров площади. На момент возгорания расположенный внутри клуб был закрыт, спасателям пришлось эвакуировать четырех жильцов дома. Сведений о пострадавших не поступало.

Согласно результатам экспертизы, причиной возгорания стал поджог. Уголовное дело в связи с инцидентом возбудили по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

В минувшую среду на улице Чехова по подозрению в совершении поджога был задержан 36-летний местный житель. В полиции добавили, что ранее он был судим за убийство. "Фонтанка" уточнила, что в 2012 году ныне задержанный был осужден на 11 лет колонии строгого режима за убийство участника проекта "Дом-2" Андрея Кадетова. Издание также сообщило, что задержанного зовут Юрием Жидковым.

Фото: ЗАКС.Ру