В Петербурге ряженый революционный матрос получил штраф за драку с коллегой в образе Петра I

Мировой судья судебного участка № 152 вынесла решение по административному делу о побоях (ст.6.1.1 КоАП РФ) в связи с дракой аниматоров поблизости от крейсера "Аврора", сообщила 30 мая глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Конфликт с рукоприкладством случился между трудящимся в образе революционного матроса и его коллегой, изображающим Петра Великого.

Драка произошла 5 апреля после полудня на Петроградской набережной. Михаил Разинкин с коллегой фотографировался с туристами в образе матроса, неподалеку тем же занимался его конкурент в образе основателя Петербурга. В какой-то момент между ними завязался конфликт, в ходе которого изображающий императора аниматор получил удар по лицу от коллеги.

Разинкин заявил, что "царь" мешал работать и неприлично выражался, а упал сам после "аккуратного" толчка в плечо. Потерпевший отрицал сказанное оппонентом и говорил, что никому не мешал, грубо не выражался, а Разинкин якобы ударил его кулаком в лицо.

"Второй революционный матрос (свидетель) показал, что царь выражался и вторгался, но дополнил, что Разинкин оттолкнул Иванова... по плечу, лицу и шее, а дальше тот упал", — передает Лебедева.

Судья оштрафовала Разинкина на 10 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру