Три кикшеринговых сервиса увеличили штрафы для пользователей

Кикшеринговые сервисы Whoosh, "МТС Юрент" и "Яндекс Go" ужесточили наказание для клиентов за нарушение пользовательских правил, сообщил 30 мая "Ъ-СПб" со ссылкой на пресс-службу "МТС Юрент". Размер установленных компаниями штрафов теперь достигает 150 тысяч рублей.

Нововведения действительны с понедельника, 27 мая. За передачу самоката несовершеннолетнему предусмотрен штраф в размере 10 тысяч рублей, проезд по пешеходному переходу без спешивания чреват штрафом в размере одной тысячи рублей. Взыскание за неправильную парковку самоката составляет 500 рублей.

Поездка вдвоем для клиентов "МТС Юрент" и Whoosh чревата штрафом в размере пяти тысяч рублей, для клиентов "Яндекс Go" за подобное нарушение предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей.

За поездку на самокате в состоянии алкогольного или наркотического опьянения Whoosh и "МТС Юрент" установили штрафы в размере 100 тысяч рублей, при этом вторая компания также предусмотрела пожизненную блокировку для нарушителей. Штраф для клиентов "Яндекс Go" составляет 150 тысяч рублей. Аналогичное взыскание компания установила за несоблюдение правил эксплуатации СИМ, повлекшее смерть человека. В "МТС Юрент" за ДТП по вине самокатчика, повлекшее травмы постороннего человека, предусмотрен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру