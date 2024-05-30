ФАС объявила о разоблачении картеля продавцов наушников на маркетплейсах

Федеральная антимонопольная служба сообщила 30 мая о выявлении картеля продавцов наушников на маркетплейсах. Служба возбудила в связи с этим дело по признакам картельного сговора.

По утверждению ФАС, ряд продавцов в период с октября 2023 по февраль 2024 года координировали в чате свою деятельность ради борьбы с конкурентами и поддержания цен.

"Участники картеля синхронно поднимали цены, контролировали соблюдение договоренностей, а также обсуждали применение санкций в отношении участников рынка, не поддержавших антиконкурентный сговор", — рассказали антимонопольщики.

К примеру, участники чата с помощью негативных отзывов занижали рейтинг конкурентов на маркетплейсах, а также заказывали их товары в удаленные регионы и другие страны, где их никто не забирал.

Ведомство проанализировало деятельность заподозренных в сговоре продавцов. В результате были выявлены случаи синхронного повышения цен на наушники, совпадающие по времени с сообщениями в чате.

В случае установления вины нарушителям грозят оборотные штрафы, отметили в ФАС.

Фото: ЗАКС.Ру