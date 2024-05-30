Малинкович обратился к Беглову с просьбой не допустить подорожания пива

Лидер "Коммунистов России" Сергей Малинкович обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с призывом не допустить подорожания пива в городе, сообщили 30 мая в пресс-службе партии. Ранее о возможности роста цен на этот напиток сообщил "РБК Петербург".

Как уточнили в КР, Малинкович попросил Беглова "сделать все возможное, чтобы не допустить дальнейшего подорожания пива, укротить аппетиты капиталистов, добиться заморозки цен на пиво хотя бы на год".

Малинкович назвал пиво любимым напитком петербуржцев "на протяжении многих десятилетий, если не веков". Также он выразил обеспокоенность тем, что при подорожании пива потребители могут перейти "на водку вскладчину", что чревато дурными последствиями в жаркую погоду.

По информации "РБК Петербург", с начала 2024 года цена продукции пивоваров Северной столицы увеличилась, по разным оценкам, на 5-15 % в связи с возросшими издержками. Собеседники издания допустили, что в ближайшие месяцы напиток может прибавить в стоимости еще 5-10 %.

Фото: Telegram-канал "Компартия Коммунисты России"