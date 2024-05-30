Бастрыкин поручил провести проверку из-за жалоб на управляющую компанию в Мурино

Жалоба на захват управляющей компанией жилого комплекса в Мурино привлекла к себе внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Силовик потребовал провести проверку в связи с обращением.

Сообщение о захвате ЖК появилось в комментариях в аккаунте приемной Бастрыкина во "ВКонтакте".

"В мае текущего года жильцам стало известно, что представители ООО "УК "Технология Комфорта" подали заявление о включении многоквартирного дома в реестр лицензий на основании протокола общего собрания собственников. При этом фактически голосование не проводилось", — сообщили в СК.

Авторы обращения заявили, что от них требуют заключать прямые контракты с ресурсоснабжающими организациями, с чем они не согласны. С аналогичной ситуацией ранее столкнулись обитатели других домов в составе ЖК, пересказывает Следком слова жильцов. При этом утверждается, что обращения в профильные структуры не увенчались успехом.

Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК по Ленобласти Сергею Сазину провести проверку в связи с жалобой и доложить о ее результатах. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате Следкома.

Фото: пресс-служба СК