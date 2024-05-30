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Хинштейн и Пискарев предложили ввести свободный проезд по платным дорогам для Росгвардии, армии и ФСБ

фото ЗакС политика Хинштейн и Пискарев предложили ввести свободный проезд по платным дорогам для Росгвардии, армии и ФСБ

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект о предоставлении Росгвардии, Вооруженным силам и ФСБ права на свободный проезд по платным дорогам, следует из электронной базы парламента. Авторами инициативы выступили глава комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Изменения вносятся в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Сейчас норма позволяет свободно перемещаться по платным дорогам пожарной технике, полиции, скорой помощи, машинам аварийно-спасательных служб и военной автоинспекции, отмечают депутаты в пояснительной записке к проекту. По их мнению, список следует удлинить.

Авторы уточняют, что предназначение войск Росгвардии схоже с предназначением полиции. "При этом в отличие от полиции транспортные средства Росгвардии права бесплатного проезда по платным автомобильным дорогам и платным участкам автомобильных дорог не имеют", — отмечают они. Депутаты уточняют, что ради "оперативного прибытия транспортных средств <...> на место совершения преступления, административного правонарушения, место происшествия, пресечения противоправных деяний, устранения угроз государственной и общественной безопасности, а также защиты граждан" у росгвардейцев должен быть доступ ко всей дорожной сети, включая платные трассы.

Аналогичные причины требуют обеспечения бесплатного проезда техники Вооруженных сил и ФСБ, полагают депутаты.

Фото: ЗАКС.Ру


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