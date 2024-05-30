Три пляжа в Петербурге признали пригодными для купания

В общей сложности три пляжа в черте Петербурга признаны пригодными для купания, передает 30 мая 78.ru со ссылкой на главу санитарного надзора регионального управления Роспотребнадзора Ольгу Смелову. Слова чиновницы прозвучали в ходе прошедшей пресс-конференции.

По заявлению Смеловой, Роспотребнадзор признал соответствующими требованиям санитарного законодательства воду в трех водоемах. речь идет о Безымянном и Первом Суздальском озерах, а также об Ольгинском водоеме.

По результатам проведенных проверок вода на прочих пляжах признана непригодной для купания.

Фото: ЗАКС.Ру