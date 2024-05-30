МВД хочет ограничить продажу алкоголя в магазинах duty free на внутренних рейсах

МВД рекомендовало внести изменения в законодательство, касающееся правил продажи спиртного в аэропортах на внутренних рейсах. Продажу алкоголя в одни руки необходимо ограничить, считают в ведомстве, о чем пишут "Известия".

Кроме того, во избежание употребления пассажирами горячительных напитков перед посадкой силовики предлагают упаковывать продукцию в специальные зип-пакеты, которые затруднят открытие бутылок. Наконец, рассматривается также идея полного запрета на продажу алкоголя в магазинах duty free в зоне вылета.

В обращении к главе думского комитета по экономической политике Максиму Топилину МВД ссылается на статистику пьяных дебошей на борту и принудительной высадки нетрезвых пассажиров. За три последних года авиакомпании сняли с рейсов почти 4,9 тысяч человек из-за их неадекватного поведения. Всего случаев пьяного хулиганства в салонах самолетов за этот же период насчитали почти 12 тысяч.

Фото: ЗАКС.Ру