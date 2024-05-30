Прокуратура недовольна состоянием деревянного музея-памятника на Болотной улице

Петербургскую прокуратуру не удовлетворило качество содержания деревянного памятника в Выборгском районе. Речь идет о Детском музейном центре исторического воспитания, находящемся по адресу Болотная улица, 13А. Дом известен, в частности, тем, что в нем большевики с участием Владимира Ленина в 1917 году приняли решение о вооруженном восстании.

Претензии у надзорного ведомства возникли к состоянию отделки цоколя, лишившейся нескольких элементов. Утверждается также, что интерьерам присуща общая истертость. Наконец, деревянное здание не имеет информационного стенда, указывающего на статус памятника. По результатам инспекции пользователь объекта получил прокурорское представление.

Дачный домик в стиле модерн построили в 1902 году и усовершенствовали десятью годами спустя. С 1990-х годов в музее регулярно проводят экскурсии для школьников.

фото: Виктор М, Citywalls.ru