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Новости 17:05

Путин наградил Матвиенко званием Героя Труда

фото ЗакС политика Путин наградил Матвиенко званием Героя Труда

В Кремле 30 мая президент Владимир Путин вручал государственные награды. Одна из них досталась многолетнему спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, которой присудили звание Героя Труда.

"Преданность Отечеству, работа на благо общества, на благо граждан на многие годы определила смысл жизни Валентины Ивановны Матвиенко", - приводится речь Путина на сайте Кремля.

Глава РФ высоко оценил организаторские способности политика и функционера, а также отметил колоссальный профессиональный опыт, накопленный за годы госслужбы. Указ о присуждении звания Путин подписал еще 7 апреля, к 75-летию Матвиенко, которая также является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Матвиенко Валентина Ивановна




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