В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве, совершенном в конце 1990-х

В Пушкине петербургские полицейские задержали 60-летнего мужчину, которого подозревают в громком убийстве конца 1990-х годов, о чем сообщает региональный главк МВД. Известно, что сегодня он проживает рядом с Серафимовским кладбищем. По данным "Фонтанки", речь идет о бывшем силовике Михаиле Смирнове.

Уголовный розыск полагает, что мужчина летом 1998 года взорвал "Жигули", перевозившие директора судомеханического завода. Преступление было совершено на дороге на Турухтанные острова. В результате взрыва директор погиб, двое его помощников получили повреждения. По версии следствия, злоумышленнику удалось заложить самодельную мину в машину после того, как он в форме сотрудника ГАИ остановил будущую жертву для якобы проверки документов.

Задержанного проверяют на причастность к иным криминальным деяниям.

Фото: ЗАКС.Ру