В Ломоносове снесли дореволюционный вокзал станции Халитовская

Краснокирпичное здание бывшего вокзала станции Халитовская в Ломоносове на днях снесли, о чем сообщает издание "Канонер". Строению было более ста лет.

Станция, расположенная севернее перекрестка Дворцового проспекта и улицы Красного Флота, входила в состав Ораниенбаумской железной дороги. С приходом к власти большевиков полустанок, как и соседние с ним, закрыли.

Оставшийся от Халитовской заброшенный вокзал КГИОП в середине 2010-х годов отказался признавать выявленным памятником. Чиновники сослались на то, что состояние объекта близко к руинам. Кроме того, для включения в список охраняемых зданий бывшему вокзалу, по мнению экспертов, не хватило архитектурно-художественных достоинств.

фото: snegir, Citywalls.ru