ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 18:13

В Ломоносове снесли дореволюционный вокзал станции Халитовская

фото ЗакС политика В Ломоносове снесли дореволюционный вокзал станции Халитовская

Краснокирпичное здание бывшего вокзала станции Халитовская в Ломоносове на днях снесли, о чем сообщает издание "Канонер". Строению было более ста лет.

Станция, расположенная севернее перекрестка Дворцового проспекта и улицы Красного Флота, входила в состав Ораниенбаумской железной дороги. С приходом к власти большевиков полустанок, как и соседние с ним, закрыли.

Оставшийся от Халитовской заброшенный вокзал КГИОП в середине 2010-х годов отказался признавать выявленным памятником. Чиновники сослались на то, что состояние объекта близко к руинам. Кроме того, для включения в список охраняемых зданий бывшему вокзалу, по мнению экспертов, не хватило архитектурно-художественных достоинств.

фото: snegir, Citywalls.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости30 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама