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Новости 18:40

В МО "Полюстрово" построили новую школу

фото ЗакС политика В МО "Полюстрово" построили новую школу

Петербургские чиновники санкционировали ввод в эксплуатацию новой школы, построенной по адресу Чарушинская улица, 24 к. 2. Об этом сообщает городской Госстройнадзор.

В учреждении смогут учиться 825 человек. Они будут разделены на три блока для начальной, средней и старшей школы.

В распоряжении учащихся будут два бассейна, три спортзала, актовый зал на 495 человек, а также разнообразные мастерские. Передвигаться между этажами можно будет на лифтах, которые адаптированы для маломобильных граждан.

Во дворе новой школы расположились футбольное поле, беговая дорожка и баскетбольно-волейбольные площадки.

фото: Госстройнадзор Петербурга


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