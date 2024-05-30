В МО "Полюстрово" построили новую школу

Петербургские чиновники санкционировали ввод в эксплуатацию новой школы, построенной по адресу Чарушинская улица, 24 к. 2. Об этом сообщает городской Госстройнадзор.

В учреждении смогут учиться 825 человек. Они будут разделены на три блока для начальной, средней и старшей школы.

В распоряжении учащихся будут два бассейна, три спортзала, актовый зал на 495 человек, а также разнообразные мастерские. Передвигаться между этажами можно будет на лифтах, которые адаптированы для маломобильных граждан.

Во дворе новой школы расположились футбольное поле, беговая дорожка и баскетбольно-волейбольные площадки.

фото: Госстройнадзор Петербурга