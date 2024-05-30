В Ленобласти появится детский совет при омбудсмене

Омбудсмен Ленинградской области Татьяна Толстова рассказала, что при уполномоченном по правам ребенка в регионе с сентября начнет работу детский совет. Как сообщает ТАСС, новый орган разместится в здании образовательного центра "Кудрово", однако не все заседания будут проводиться очно.

Состав совета, в который войдут в том числе дети с ограниченными возможностями, сформируют летом.

"Мы выстроим коммуникации со всеми районами, у нас появятся новые традиции, я уверен, что мы достигнем главную цель — дети будут счастливы", - прокомментировал инициативу директор центра "Кудрово" Игорь Соловьев.

Учредители детского совета хотят наделить его правом подготовки законопроектов.

Фото: ЗАКС.Ру