Смольный предупредил о мошеннических звонках, связанных с соцвыплатами

В Петербурге телефонные мошенники стали все чаще вводить людей в заблуждение упоминаниями социальных выплат. Гражданам предлагают оформить выплаты по телефону, добывая таким образом их личные данные и банковскую информацию в преступных целях. Об этом 30 мая предупредила пресс-служба Смольного.

Петербуржцам напоминают, что никакие меры поддержки от Смольного не согласовываются по телефону или через мессенджеры: они либо оказываются автоматически, либо требуют подачи письменного заявления.

Кроме того, проверить информацию о положенных ему выплатах каждый горожанин всегда может, позвонив по номерам 122 и 334-41-44.

Фото: ЗАКС.Ру