В Мурино завершилось расследование коррупционного дела экс-полицейского

В Ленобласти перед судом предстанет бывший сотрудник полиции на транспорте. Дело о получении взяток (ч. 3 ст. 290 УК) закончили расследовать следственные органы по городу Мурино, о чем сообщает региональное управление СК.

Правоохранителям удалось выяснить, что фигурант регулярно получал вознаграждение от бизнесмена за попустительство по службе и покровительство. Бывший полицейский закрывал глаза на нарушения в сферах миграции и торговли и даже предупреждал своего "партнера" о запланированных проверках.

По сведениям издания 47news, общий объем коррупционных денег, полученных фигурантом от предпринимателя, оценивается в 85 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру