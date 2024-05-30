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Новости 20:55

Беглов и Бельский открыли мемориальную доску в честь тренера Путина по дзюдо

фото ЗакС политика Беглов и Бельский открыли мемориальную доску в честь тренера Путина по дзюдо

На здании школы олимпийского резерва, расположенной на Кондратьевском проспекте в Петербурге, торжественно открыли мемориальную доску в честь Анатолия Рахлина, именем которого названо это учреждение. Спортивный тренер известен тем, что был наставником президента Владимира Путина по дзюдо. 30 мая ему исполнилось бы 86 лет.

В церемонии поучаствовали губернатор Александр Беглов и спикер ЗакСа Александр Бельский.

"На мой взгляд, он был собирательным образом всех тренеров той правильной советской закалки. Тех, кто относились к воспитанникам как к родным детям: буквально утаскивали ребят с улиц и увлекали спортом, взращивали достойные качества", - написал о Рахлине Бельский в своем Telegram-канале.

По словам родственников тренера, за свою полувековую карьеру он воспитал около десяти тысяч спортсменов.

фото: Спикер Бельский / Telegram


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Бельский Александр Николаевич 




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