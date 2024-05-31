Один из идеологов петербургского велодвижения арестован по делу о госизмене

Один из идеологов петербургского велодвижения арестован в рамках дела о совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ), сообщила вечером 30 мая "Фонтанка". Речь идет об исполнительном директоре ассоциации "Пошли-поехали" Германе Мойжесе.

По информации издания, Мойжес был задержан несколькими днями ранее в Адмиралтейском районе города. После этого его переправили в Москву, где сейчас он находится под арестом.

Что именно послужило причиной возбуждения уголовного дела, неизвестно.

Как сообщается, в ближайшее время Мойжес намеревался вылететь в Германию, где живет его родственница. Велоактивист намеревался привезти ее на лето в Россию. Мойжес также выступает в роли управляющего партнера компании, которая занимается сопровождением процесса получения ВНЖ Германии "для состоятельных граждан России, Казахстана, Украины и других стран", отмечает "Фонтанка" со ссылкой на сайт организации.

Фото: ЗАКС.Ру