Беглов рассказал о 46 зонах отдыха в лесах Петербурга

В расположенных в черте Петербурга лесах для удобства горожан оборудовано в текущем году 46 зон отдыха, рассказал 31 мая губернатор Александр Беглов. Речь идет о расчищенных от растительности площадках с зонами для разведения огня, беседками и зонами для сбора мусора.

"В этих зонах подготовлены площадки для разведения костров, окруженные специальными противопожарными минерализованными полосами. Поэтому даже сейчас, в пожароопасный сезон, разжигать там огонь разрешается", — приводит слова губернатора его пресс-служба.

Исключение составляют участки на территории заказников, добавил градоначальник. Всего в заказниках располагаются три такие зоны отдыха, две их них находятся в Шунгеровском заказнике, одна — в Левашовском.

В случае введения в Петербурге особого противопожарного режима из-за засушливой погоды запрет на разведение огня станет повсеместным и коснется, в том числе, лесных зон отдыха.

Фото: unsplash