От набережной Макарова возобновили водные рейсы в Петергоф

В Петербурге возобновили водный маршрут, бездействовавший на протяжении последней четверти века, следует из сообщения вице-губернатора Кирилла Полякова в его Telegram-канале. "Метеоры" будут курсировать между Петергофом и городским причалом № 5 на набережной Макарова, 34.

"Последние рейсы скоростных теплоходов с этого места были совершены более 25 лет назад. Ранее здесь располагался причал "Морская пристань", который был символом водных поездок пригороды Петербурга — Петергоф и Кронштадт", — написал Поляков.

Время в пути от причала до Петергофа составит 25 минут. Рейсы будут выполняться на скоростных судах "Метеор".

Поляков отметил востребованность водных поездок в Петербурге и пообещал развивать причальную инфраструктуру и маршрутную сеть.

Фото: Кирилл Поляков / Telegram