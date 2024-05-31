На следующей неделе станет прохладнее, пообещал главный синоптик Петербурга

Жаркая погода сохранится в Петербурге на предстоящих выходных, но со следующей недели в городе станет прохладнее, сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем Telegram-канале.

"Самый частый вопрос сейчас по поводу жаркой погоды. Прохладнее в Санкт-Петербурге станет на следующей неделе, и температура воздуха будет постепенно снижаться. В начале недели +25…+20 градусов, в дальнейшем даже +20…+15 градусов", — дал прогноз синоптик.

Колесов предрек кратковременные дожди и допустил возможность ливней с грозами и градом. Понижение температуры воздушной массы вкупе с облачностью сделают погоду в городе прохладнее, отметил он.

Что касается ближайших выходных, то в днем воскресенье температура воздуха может оказаться не такой высокой, как в субботу. Однако же ночное тепло приведет к тому, что среднесуточная температура останется превышающей норму на 7 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру