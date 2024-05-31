Цивилев попросил Потехину открыть подростковые клубы для детей младше 14 лет

Депутат Заксобрания Алексей Цивилев обратился к вице-губернатору Ирине Потехиной с просьбой открыть подростково-молодежные клубы (ПМК) Петербурга для занятий детей, не достигших 14 лет. Копию письма парлfментарий опубликовал в своем Telegram-канале.

Цивилев указал, что сейчас под молодежью понимаются люди в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Эти люди обладают правом на бесплатное посещение ПМК, чего младшие возрастные группы лишены. Дополнительным образованием детей, не достигших 14 лет, должны заниматься, в том числе, школы.

"Между тем спектр предлагаемых школами программ и возможности привлечения профильных специалистов ограничены, в них часто нет необходимого оборудования и приспособленных для занятий помещений, особенно в районах дореволюционной и советской застройки", — пожаловался Цивилев вице-губернатору.

Как сообщил депутат, он попросил предоставить школам возможность использовать инфраструктуру ПМК для дополнительного образования.

Всего в городе действуют 326 ПМК, на базе которых организовано более 4,1 тысячи кружков, секций и мест свободного общения, следует из текста обращения.

Фото: ЗАКС.Ру