Житель Кронштадта получил условный срок за посленовогоднюю драку с полицейским

Конфликт с полицейским в первый день 2024 года вылился для жителя Кронштадта в условный срок, сообщили 31 мая в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Произошедшее квалифицировали как применение насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Перед стычкой с полицией гражданин имел пикировку с соседкой по коммунальной квартире.

Согласно материалам дела, незадолго до полудня 1 января Владимир Фатеев вступил в коммунальной квартире на улице Сургина в пререкания с полицейским, собиравшимся его задержать. В попытке помешать правоохранителю он не менее одного раза ударил его в область плечевого сустава. Этим кронштадтец причинил силовику "физическую боль и моральный вред, а также нарушил нормальную деятельность органов власти", передает судебная пресс-служба.

Фатеев вину не признал. По его словам, у него существует длительный конфликт с соседкой по коммуналке, которая ранее якобы пыталась выселить его из квартиры. В первый день года Фатеев вышел в общий коридор, где его укусила собака соседки. Последняя вызвала полицию.

Прибывший наряд собрался задержать кронштадтца, тот собрался переодеться и стал закрывать дверь, но полицейский будто бы ударил его плечом и заявил, что это Фатеев его ударил, заявил подсудимый. "Никаких ударов он сотруднику полиции не наносил, его не трогал. Считает, что сотрудник полиции его оговаривает просто чтобы показать свою власть, а соседка — из-за того, что хочет заполучить его комнату", — пересказали в пресс-службе слова фигуранта.

Суд установил, что Фатеев злоупотребляет спиртным, характеризуется неудовлетворительно, в пьяном виде эмоционален и агрессивен. При этом он не судим, страдает хроническими заболеваниями, является пенсионером.

Фатеева приговорили к году лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Также он должен будет выплатить полицейскому 10 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру