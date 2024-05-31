Суд отказал экс-мундепу МО "Смольнинское" от ЕР Алексею Шавлову в шансе переизбираться в округе

Октябрьский районный суд Петербурга 31 мая отказал в удовлетворении иска бывшему депутату МО "Смольнинское" Алексею Шавлову, который пытался через суд доказать свою непричастность к роспуску совета. Об этом бывший муниципал сам рассказал ЗАКС.Ру.

В беседе с ЗАКС.Ру Шавлов отметил высокие навыки председательствующего. Он подчернкул, что процесс прошел, по его мнению, объективно. Экс-депутат избрался в 2019 году в МО "Смольнинское" от партии "Единая Россия". Из-за роспуска совета он не сможет вновь выдвинуть свою кандидатуру. Сейчас Шавлов раздумывает над тем, чтобы принять участие в муниципальных выборах в другом округе. В каком именно муниципалитете - он пока не определился, однако подчеркнул, что, вероятней всего, будет баллотироваться в Центральном районе.

- Центральный район мой любимый, - добавил Шавлов.

Напомним, закон о роспуске совета МО "Смольнинское" вступил в силу 1 апреля. Основанием для этого стало проведение собраний депутатов более трех месяцев. Пока ни одному из экс-депутатов не удалось через суд добиться восстановления избираться вновь.

Выборы в МО "Смольнинское" пройдут одновременно с остальными 109 муниципалитетами Петербурга в единый день голосования 8 сентября. Вероятней всего, выборы будут длиться три дня: 6,7 и 8 сентября.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру