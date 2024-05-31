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Муниципал 13:37

Суд отказал экс-мундепу МО "Смольнинское" от ЕР Алексею Шавлову в шансе переизбираться в округе

фото ЗакС политика Суд отказал экс-мундепу МО "Смольнинское" от ЕР Алексею Шавлову в шансе переизбираться в округе

Октябрьский районный суд Петербурга 31 мая отказал в удовлетворении иска бывшему депутату МО "Смольнинское" Алексею Шавлову, который пытался через суд доказать свою непричастность к роспуску совета. Об этом бывший муниципал сам рассказал ЗАКС.Ру. 

В беседе с ЗАКС.Ру Шавлов отметил высокие навыки председательствующего. Он подчернкул, что процесс прошел, по его мнению, объективно. Экс-депутат избрался в 2019 году в МО "Смольнинское" от партии "Единая Россия". Из-за роспуска совета он не сможет вновь выдвинуть свою кандидатуру. Сейчас Шавлов раздумывает над тем, чтобы принять участие в муниципальных выборах в другом округе. В каком именно муниципалитете - он пока не определился, однако подчеркнул, что, вероятней всего, будет баллотироваться в Центральном районе. 

- Центральный район мой любимый, - добавил Шавлов. 

Напомним, закон о роспуске совета МО "Смольнинское" вступил в силу 1 апреля. Основанием для этого стало проведение собраний депутатов более трех месяцев. Пока ни одному из экс-депутатов не удалось через суд добиться восстановления избираться вновь. 

Выборы в МО "Смольнинское" пройдут одновременно с остальными 109 муниципалитетами Петербурга в единый день голосования 8 сентября. Вероятней всего, выборы будут длиться три дня: 6,7 и 8 сентября. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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МО Смольнинское
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Шавлов Алексей Валентинович
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Шавлов Алексей Валентинович 




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