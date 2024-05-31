В Петербурге против полицейского возбудили дело о взятке деньгами и питанием в кафе

В Петербурге возбуждено уголовное дело о получении взятки (пп. а, б, в ч. 5 ст. 290 УК РФ) в отношении оперуполномоченного УМВД по Фрунзенскому району и его неустановленных коллег, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу. Также в связи с этим расследуется дело о посредничестве во взяточничестве (п. б ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) в отношении местного жителя.

Следствие считает, что некие полицейские неоднократно привлекали персонал петербургского кафе за нарушение миграционного законодательства. Это надоело владелице заведения и она обратилась к знакомому, который пообещал решить проблему. Гражданин обратился к оперуполномоченному, и тот потребовал взятку в размере 150 тысяч рублей и бесплатное питание в кафе для правоохранителей, говорится в сообщении СК.

Посредник заявил предпринимательнице, что от нее потребовали 350 тысяч рублей. Разницу в 200 тысяч рублей он намеревался присвоить себе.

Петербурженка обратилась в Управление собственной безопасности МВД по региону. После этого при передаче муляжа денежных средств от предпринимательницы был задержан посредник. Он согласился участвовать в оперативных мероприятиях и передал муляж полицейскому, после чего тот был задержан.

Посреднику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Полицейскому предъявлено обвинение, решается вопрос о его аресте.

Фото: ЗАКС.Ру