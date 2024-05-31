Петербуржец задержан по подозрению в оправдании терроризма среди школьников

Житель Петербурга задержан по подозрению в оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ), передает 31 мая 78.ru. По информации издания, гражданин может быть причастен к распространению среди несовершеннолетних призывов к насилию и убийствам.

Вменяемые петербуржцу призывы публиковались в социальных сетях.

Среди прочего 78.ru выложило видеозапись, на которой силовики врываются в квартиру мужчины. После этого в ролике можно увидеть самого задержанного, который говорит о раскаянии в совершении вменяемого поступка.

Фото: ЗАКС.Ру