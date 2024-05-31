ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:38

Петербуржец задержан по подозрению в оправдании терроризма среди школьников

фото ЗакС политика Петербуржец задержан по подозрению в оправдании терроризма среди школьников

Житель Петербурга задержан по подозрению в оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ), передает 31 мая 78.ru. По информации издания, гражданин может быть причастен к распространению среди несовершеннолетних призывов к насилию и убийствам.

Вменяемые петербуржцу призывы публиковались в социальных сетях.

Среди прочего 78.ru выложило видеозапись, на которой силовики врываются в квартиру мужчины. После этого в ролике можно увидеть самого задержанного, который говорит о раскаянии в совершении вменяемого поступка.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости31 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама