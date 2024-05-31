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Новости 15:10

В упаковке из-под бананов в Петербург попытались ввезти партию наркотиков

фото ЗакС политика В упаковке из-под бананов в Петербург попытались ввезти партию наркотиков

Петербургские полицейские на водном транспорте пресекли ввоз кокаина из Эквадора, упакованного в контейнер с бананами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Груз весом 60 килограммов, состоящий из 60 брикетов с порошком, изъяли на границе. Получить своеобразную партию бананов должна была компания, занимающаяся оптовой продажей фруктов.

Установить факт незаконной контрабанды запрещенных веществ удалось благодаря экспертно-криминалистическому исследованию. Возбуждено дело о контрабанде наркотиков организованной группой или в особо крупном размере (ч. 4 ст. 229.1 УК).

Фото: ЗАКС.Ру


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