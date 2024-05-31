После пяти лет реставрации открылся верхний сад ГМЗ "Петергоф"

В Петродворцовом районе Петербурга для посетителей вновь открылся верхний сад музея-заповедника "Петергоф" после почти пяти лет реставрации, о чем сообщает ТАСС. Случившееся представители музея позиционируют как беспрецедентное событие в рамках страны.

"Я не буду говорить за весь мир, но такого масштаба работы с профессиональным научным подходом сделали это событие абсолютно уникальным. Мы вернули парк к его облику периода высшего расцвета", - рассказал гендиректор ГМЗ Роман Ковриков.

Специалисты заменили 90% деревьев, утративших презентабельный вид. Под верхним садом также модернизировали канализационную систему.

В ближайшее время реставрация ожидает Монплезирский сад.

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