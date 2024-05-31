Немецкую неправительственную организацию объявили нежелательной в РФ

Генеральная прокуратура объявила деятельность неправительственной организации Dekoder – gGmbH* из ФРГ нежелательной на территории России, о чем сообщается на сайте ведомства.

Проект был основан в 2015 году, и на сегодняшний день, по оценке надзорного органа, на его сайте на немецком и русском языках выпускаются "исключительно бездоказательные статьи обвинительного характера в отношении политики властей России".

В вину Dekoder* также ставят связь со структурами, чья деятельность была объявлена нежелательной в РФ ранее, а также с юрлицами в статусе иноагентов. Публикации на сайте организации российские власти в целом характеризуют как противоречащие здравому смыслу. Генпрокуратура утверждает, что с началом военной спецоперации Dekoder* стал размещать еще и материалы, нацеленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ.

*Генпрокуратура объявила Dekoder – gGmbH нежелательной в РФ

Фото: ЗАКС.Ру