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Самолет из Петербурга совершил жесткую посадку в Мурманске

фото ЗакС политика Самолет из Петербурга совершил жесткую посадку в Мурманске

В пятницу 31 мая при посадке в аэропорту Мурманска легкомоторный самолет, прибывший из Петербурга, получил повреждение, о чем сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. У воздушного судна Цессна-182 нарушилась целостность покрышки задней стойки. Его задействовали в рамках мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах.

Самолет осуществлял посадку без пассажиров. Надзорное ведомство приступило к проверке соблюдения правил безопасности при полетах. Изучены будут в том числе технические параметры неудачно приземлившейся Цессны-182. 

На режиме работы аэропорта инцидент не отразился.

фото: Северо-Западная транспортная прокуратура


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