В прошлом году треть всех обращений к Москальковой коснулась СВО

За 2023 год треть обращений, поступивших к омбудсмену Татьяне Москальковой, оказалась так или иначе связана с темой военной спецоперации. Об этом пишут "Ведомости", изучившие справку к докладу правозащитницы, который она в ближайшее время представит депутатам Госдумы.

Речь о боевых действиях и связанных с ними проблемах идет в более 30 тысячах из 94 тысяч обращений. Общий объем писем к Москальковой за прошлый год вырос на 18%.

С начала 2024 года доля обращений к омбудсмену, затрагивающих СВО, стала еще больше: она составила примерно 40% от всех запросов.

Фото: ЗАКС.Ру