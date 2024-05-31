ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17:48

В прошлом году треть всех обращений к Москальковой коснулась СВО

фото ЗакС политика В прошлом году треть всех обращений к Москальковой коснулась СВО

За 2023 год треть обращений, поступивших к омбудсмену Татьяне Москальковой, оказалась так или иначе связана с темой военной спецоперации. Об этом пишут "Ведомости", изучившие справку к докладу правозащитницы, который она в ближайшее время представит депутатам Госдумы.

Речь о боевых действиях и связанных с ними проблемах идет в более 30 тысячах из 94 тысяч обращений. Общий объем писем к Москальковой за прошлый год вырос на 18%.

С начала 2024 года доля обращений к омбудсмену, затрагивающих СВО, стала еще больше: она составила примерно 40% от всех запросов. 

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости31 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама