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Новости 18:01

ГИК утвердил порог муниципального фильтра

фото ЗакС политика ГИК утвердил порог муниципального фильтра

Члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии 31 мая утвердили необходимое количество подписей муниципальных депутатов в поддержку выдвижение кандидатуры на пост высшего должностного лица города, так называемый муниципальный фильтр. Чтобы попасть в бюллетень претенденту на губернаторский пост необходимо будет заручиться поддержкой 155 мундепов из 84 муниципальных образований. 

Самовыдвиженцам также придется заручиться поддержкой простых избирателей. В Петербурге насчитывается 3,8 млн человек, обладающих правом голосовать. Кандидат должен будет сдать в Горизбирком не менее 76 тысяч автографов, то есть не менее 2% от числа избирателей. 

Большинство политиков, которые заявили о планах принять участие в выборах губернатора, нелестно отзываются о муниципальном фильтре, поскольку в основном большинство в местных советах принадлежит представителям "Единой России". Пройти мунфильтр оппозиционному кандидату, не достигнув договоренности с представителями других партий, не получится. 

В Заксобрании неоднократно поднимали вопрос о снижении фильтра с 10% до 5%. Однако парламентское большинство, представленное депутатами от "Единой России" обычно не поддерживают эту инициативу. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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