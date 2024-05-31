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Новости 19:53

В Выборге заключенный дезорганизовал работу колонии, напав на ее сотрудника

фото ЗакС политика В Выборге заключенный дезорганизовал работу колонии, напав на ее сотрудника

В Ленобласти завершилось расследование дела о дезорганизации работы пенитенциарного учреждения (ст. 321 УК). Главного фигуранта, заключенного колонии строгого режима в Выборге, обвиняют в нападении на ее сотрудника, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По какому именно делу осужденный отбывает свой нынешний десятилетний срок, не уточняется. Известно, что ему 36 лет. В один из дней он отказался повиноваться требованию сотрудника ФСИН. Вместо этого заключенный так сильно ударил оппонента по лицу, что тому потребовалась госпитализация.

В ближайшее время новое дело фигуранта начнет рассматривать суд. Наказание может достичь дополнительных 12 лет лишения свободы.

Фото: ЗАКС.Ру


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