В Выборге заключенный дезорганизовал работу колонии, напав на ее сотрудника

В Ленобласти завершилось расследование дела о дезорганизации работы пенитенциарного учреждения (ст. 321 УК). Главного фигуранта, заключенного колонии строгого режима в Выборге, обвиняют в нападении на ее сотрудника, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По какому именно делу осужденный отбывает свой нынешний десятилетний срок, не уточняется. Известно, что ему 36 лет. В один из дней он отказался повиноваться требованию сотрудника ФСИН. Вместо этого заключенный так сильно ударил оппонента по лицу, что тому потребовалась госпитализация.

В ближайшее время новое дело фигуранта начнет рассматривать суд. Наказание может достичь дополнительных 12 лет лишения свободы.

Фото: ЗАКС.Ру