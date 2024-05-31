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Новости 20:17

В Парголово построили детский сад

фото ЗакС политика В Парголово построили детский сад

Петербургские чиновники приняли построенный в Парголово детский сад, рассчитанный на 280 воспитанников. Как сообщает комитет по транспорту, работы провела Группа ЦДС. Адрес введенного в эксплуатацию учреждения - Михайловская дорога, 14к4.

Девелопер, осваивающий северные районы города, построил объект на собственные средства.

В новом садике будут заниматься 14 групп, включая две ясельные. Его площадь составила почти 6,2 тысячи кв. метров. Для детей организовали музыкальные и спортивные залы, бассейн и врачебные кабинеты.

фото: gov.spb.ru


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