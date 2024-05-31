На парковку у Ладожского вокзала водителям оставят 10 бесплатных минут

С первого дня лета правила парковки возле Ладожского вокзала в Петербурге поменяются. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги. У водителей с 1 июня будет только 10 бесплатных минут в зоне стоянки.

В ОЖД объяснили изменения выводами, сделанными по результатам мониторинга пассажиропотока.

"Парковка оснащена современной технологией оплаты FastTrack, которая сама рассчитает время пребывания в соответствии с тарифом", - отметили в пресс-службе.

На стоянке возле вокзала имеется 87 парковочных мест, включая места для маломобильных водителей.

Фото: ЗАКС.Ру