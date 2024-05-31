Иноагентами объявили Екатерину Дунцову* и движение "Путь домой"******

Вечером 31 мая, после паузы в семь недель, Минюст представил новую группу россиян и российских юридических лиц, которых определили как иностранных агентов.

В число физлиц-иноагентов попали политик, несостоявшийся кандидат в президенты Екатерина Дунцова*, лидер движения "Путь домой"****** Мария Андреева**, правозащитница Марина Литвинович***, блогер Павел Иванов****.

"Распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации. Выступала против специальной военной операции на Украине", - говорится в характеристике Дунцовой*.

Юрлицами-иноагентами стали медиапроект SOTA*****, движение жен мобилизованных "Путь домой"****** и издание Republic*******.

Наконец, поражающий в правах статус достался ООО "Счастливый билет"********. Это случилось на том основании, что его учредил гражданин, уже признанный иноагентом, политик из Коми Виктор Воробьев*********.

Из реестра исключили ООО "Чайка Белые Сады".

*Минюст внес Екатерину Дунцову в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Марию Андрееву в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Марину Литвинович в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Павла Иванова в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес SOTA в единый реестр иноагентов; SOTA объявлена нежелательной организацией

******Минюст внес движение "Путь домой" в единый реестр иноагентов

*******Минюст внес Republic в единый реестр иноагентов

********Минюст внес ООО "Счастливый билет" в единый реестр иноагентов

*********Минюст внес Виктора Воробьева в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру