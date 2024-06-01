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Новости 11:31

В АТОР предупредили россиян о возможности проблем с загранпаспортами на границе

фото ЗакС политика В АТОР предупредили россиян о возможности проблем с загранпаспортами на границе

Случаи изъятия заграничных паспортов из-за несоответствия указанной в них информации могут участиться, следует из слов вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артура Мурадяна. По его оценке, подобная проблема носит "лавинообразный" характер.

"Эта проблема носит лавинообразный характер. Сегодня в Пулково "со скрипом" пропустили пассажира, у которого место рождения было указано как "Ленинградская область" без детализации (как во внутреннем паспорте, где прописан еще и населенный пункт)", — приводит слова Мурадяна пресс-служба ассоциации.

В частности, родившихся до 1991 года туристов могут ждать сложности на границе из-за разночтений в названиях мест рождения, если те были переименованы после распада СССР. Так, во внутреннем паспорте может быть указано советское название города, а в заграничном — современное. Проблем могут добавить разночтения в написании буквы "ё" или же, например, особенности транслитерации.

Фото: unsplash


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