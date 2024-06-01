ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:59

В Петербурге задержан иркутянин за расклеивание листовок о президенте

фото ЗакС политика В Петербурге задержан иркутянин за расклеивание листовок о президенте

Житель Иркутской области задержан в Петербурге из-за листовок с оскорблениями президента Владимира Путина, передает 1 июня 78.ru. Как сообщается, само задержание состоялось накануне.

Сами листовки с негативными высказываниями о главе государства были замечены в Петербурге 30 мая. Муниципальный работник заметил подобную на доске объявлений военкомата Красносельского района, после чего обратился в полицию. В дальнейшем листовки были замечены на улице Летчика Пилютова и на улице Марата.

По факту расклеивания листовок возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости1 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама