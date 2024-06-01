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Новости 14:31

В России подготовят систему для учета домашних животных

фото ЗакС политика В России подготовят систему для учета домашних животных

Российские власти заняты подготовкой системы учета домашних животных, передает 1 июня ТАСС со ссылкой на ответы правительства на вопросы депутатов Госдумы. Предполагается, что это позволит уменьшить количество бездомных животных.

"Минприроды России прорабатывает механизм учета домашних животных на территории Российской̆ Федерации", — говорится в документе, с которым ознакомилось информагентство.

В Минприроды уточнили, что речь идет о домашних питомцах, а не о сельскохозяйственных животных. Внедрение учета облегчит их поиск в случае пропажи и позволит сократить количество безнадзорных животных на улицах, полагают специалисты.

Само министерство занято лишь разработкой механизма, инициативу в дальнейшем оформят в качестве законопроекта и в таком виде внесут на обсуждение Госдумы, уточнили в ведомстве. В то же время конкретные решения по вопросу останутся за регионами.

Фото: pixabay


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